Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbanken der Industrieländer stehen vor dem Problem eines 'gordischen Knotens', so Peter De Coensel, Member of the Management Board bei Degroof Petercam Asset Management.Würden - oder besser noch - könnten sie angesichts des stockenden Realwachstums, der schlecht funktionierenden Arbeitsmärkte und der anhaltenden hohen Inflationswerte entschlossene politische Maßnahmen ergreifen? Die globalen Anleihenmärkte würden die Geduld verlieren und die Anhebung der Leitzinsen nun schon im Jahr 2022 einpreisen. Verfrüht oder nicht? ...

