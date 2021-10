DJ Der erste Split von Amazon UNIVERSITY Esports Germany, Europas größtem Hochschul-Esport-Event, beginnt

Garantierte Preise im Wert von 8.600EUR und ein Ticket für die Amazon UEMasters winken den Gewinnern der Winterturniere von League of Legends, Rocket League und Clash Royale

Amazon UNIVERSITY Esports Germany beginnt offiziell das Wintersemester für die wichtigste Esports Universitätsveranstaltung in Europa. DIe Registrierungen sind bis zum 17ten November möglich. Mit großartigen Geld- und Sachpreisen unterstützen wir neue Talente in der universitären Esportszene Deutschlands. Erstmalig soll Amazon UNIVERSITY Esports Germany auch um Workshops und Nebenveranstaltungen erweitert werden, die sowohl digital als auch analog stattfinden. Das Ziel von GGTech ist es, nicht nur die besten Esportstalente der deutschen Studenten zu finden, sondern auch einen Mehrwert für alle Studierenden und Esportinteressierte zu bieten. Hierbei werden im Laufe der Turniere Workshops, Public Viewings und andere Aktivitäten angeboten und organisiert, damit sich Amazon UNIVERSITY Esports auch langfristig als positive Erfahrung etabliert und in den studentischen Alltag Einzug findet.

Darüber hinaus unterstützen SteelSeries und Phillips als Titelsponsor Hue mit vielen zusätzlichen Auszeichnungen. Und erstmals werden neben Esports-Events auch studentische Workshops angeboten.

Games, Turniere und Preise Der Turnierstart beginnt in Kürze! Studententeams von Universitäten aus ganz Deutschland werden in der Multiplayer Online Battle Arena League of Legends von Riot Games, in Rocket League und in dem Mobilespiel Clash Royale gegeneinander antreten. Ab heute können sich die Teams aus allen Universitäten unter folgender Plattform registrieren: https://universityesportsleague.de/ Die ersten Turniere beginnen für Rocket League am 24. November 2021 und enden mit dem großen Finale am 9. Februar 2022. Für League of Legends beginnt das erste Turnier am 25. November 2021 und endet am 10. Februar 2022. Für Clash Royale beginnt die Turniersaison am 7. Januar 2022 und endet im Finale am 11. Februar 2022. Den Gewinnern winken garantierte Preise im Gesamtwert von 8600EUR, Qualifikationen zu den European UEMasters2022 Finale, so wie viele weitere Sachpreise der Sponsoren. Alle Neuigkeiten, Ankündigungen und Aktuelles finden sich auf dem offiziellen Discordserver: https://discord.gg/ RevgK82c7U und in der offiziellen Facebookgruppe: https://www.facebook.com/uniesportsde.

