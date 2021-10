Abwärtskorrekturen laufen in einem Aufwärtstrend in der Regel leicht unter dem 10er-EMA aus. Kann EUR/USD nun wieder erneut über den 10er-EMA ansteigen, würde ein neues Stärkesignal generiert werden. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis zum Verlaufshoch bei 1,166 Dollar zu rechnen, welches dem Aufwärtstrend folgend überschritten werden könnte. Trading-Strategie: 1. Long-Position ...

Den vollständigen Artikel lesen ...