Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, durfte Daniel Bargetze aus Triesen, aus den Händen von Innenministerin Sabine Monauni das Feuerwehr-Instruktorenabzeichen entgegennehmen und wurde damit offiziell zum Feuerwehrinstruktor in Liechtenstein ernannt. Die Innenministerin betonte dabei die Wichtigkeit seines Engagements, sich neben seiner Tätigkeit in der Feuerwehr zusätzlich auch noch in der Ausbildung einzusetzen und dankte dem frischgebackenen Instruktor für seine Bereitschaft, diese wertvolle Aufgabe zu übernehmen. Sie blickte auch zurück auf das zweijährige Auswahl- und Ausbildungsverfahren, welches jeder Instruktor bis zur Ernennung durchläuft und dankte allen, welche den Neuinstruktor durch Motivation, Förderung und Unterstützung begleiteten.



Mit der Ernennung steigt die Zahl der aktiven Instruktoren in Liechtenstein auf 24 an. Liechtenstein kann auf viele gut ausgebildete Feuerwehrleute vertrauen, was massgeblich vom Beitrag der Feuerwehrinstruktoren abhängt. Neben ihrer Tätigkeit in den Feuerwehren setzen sie sich zusätzlich für die Belange in der Aus- und Weiterbildung ein und leisten dadurch einen grossen Einsatz zur Sicherstellung des hohen Fachwissens unserer Feuerwehren.



