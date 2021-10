In der Industrie und am Bau laufen die Geschäfte weiterhin gut. Im Vergleich zum Vorjahresmonat haben die Umsätze heuer im September um 20 Prozent angezogen. Gegenüber dem Vorkrisenniveau (2019) ergab sich ein Plus von 21,4 Prozent. Das zeigt die aktuelle Konjunktur-Frühschätzung der Statistik Austria. Die Menge der von österreichischen Unternehmen im Straßenverkehr beförderten Güter stieg im 3. Quartal ...

