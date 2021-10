Das Portfoliomanagement um Max Otte geht von einem Melt-up-Szenario aus und setzt auf Unternehmen, die von Umbrüchen profitieren.PI Vermögensbildungsfonds - auf alle Marktszenarien vorbereitetDer PI Vermögensbildungsfonds (ISIN: DE000A1J3AM3) konnte in den letzten Wochen immer wieder neue Höchststände erreichen. Nicht zuletzt profitierte der Mischfonds von den hohen Gewichtungen im Technologie- und Konsumgütersektor - diese Branchen gelten als Gewinner der Coronakrise. "Der Technologiebereich ist in den letzten Jahren rasant gewachsen und wurde durch die Pandemie weiter gepusht. Der Trend in Richtung Digitalisierung wird auch künftig weitergehen, aufgrund dessen wir große Chancen in diesem Sektor sehen", so Max Otte kürzlich in einer Web-Konferenz bei FondsDISCOUNT.de. Das Fondsmanagement von Privatinvestor Kapitalanlage sieht sich für kommende Marktszenarien jeder Art gut vorbereitet. Aktuell agiere man weiterhin vorsichtig und kaufe unterbewertete Unternehmen mit einer guten Geschäftsentwicklung. Einen kommenden Crash an Kapitalmärkten halten die Analysten für eher unwahrscheinlich. Trotzdem gebe es im Portfolio Sicherheitskomponenten wie Liquidität, Minenaktien (als Rohstoffersatz) oder Aktien von Unternehmen wie Flow Traders, das als Market-Maker für Wertpapiere, ETF und auch Bitcoin von volatilen Märkten profitiert und als konträres Investment gilt. Das Portfoliomanagement geht hinsichtlich eines Marktausblickes eher von einem Melt-up-Szenario aus. Das bedeutet, dass das Vertrauen in das Geldsystem sinkt und dadurch andere Vermögenswerte - durch den Ansturm von Anlegern getrieben - im Wert massiv steigen. "Immer mehr Menschen nehmen wahr, dass Geld auf den Konten vernichtet wird. Also möchten sie etwas tun. Sie kaufen Immobilien, was sich schon länger beobachten lässt. Aber auch Aktien und Edelmetalle", so Max Otte weiter. So könnte sich der Run auf Sachwerte weiter beschleunigen. Der PI Vermögensbildungsfonds sei für das Melt-up-Szenario bestens positioniert: Der Aktienanteil ist relativ hoch, die Liquiditätsquote eher niedriger und der Anteil an Gold/Edelmetallen - in Form von Minenaktien - normal gewichtet. Der dynamisch ausgerichtete Fonds hält aktuell anteilig rund 78 Prozent Aktien. Das können Aktien von Unternehmen sein, die von der Digitalisierung profitieren oder sich als Inflationsgewinner etablieren.

