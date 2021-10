Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Banken-Spreads bewegten sich zuletzt nur wenig, so die Analysten der Helaba.Einmal mehr hätten gestern die Quartalsberichte die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Deutschen Bank sei es gelungen, trotz höherer Kosten und einem geringeren Ertrag aus dem Investmentbanking in Q3 den fünften Quartalsgewinn in Folge zu verbuchen. Unter dem Strich sei nach Abzug von Zinsen für Nachranganleihen ein Gewinn von 194 Mio. EUR und damit ein Plus in Höhe von 7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu verbuchen gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...