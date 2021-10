Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat heute ihre geldpolitische Ausrichtung erwartungsgemäß abermals nicht verändert, so die Analysten der Nord LB.Der traditionelle Leitzins und die Zielrendite von Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren würden folglich auf dem bisherigen Niveau verharren. Die Notenbanker würden damit weiterhin auf Zeit spielen. Wieder einmal habe keine Einstimmigkeit bei den Beschlüssen der maßgeblichen Entscheidungsträger der Bank of Japan erzielt werden können. Goushi Kataoka fordere mit Blick auf das Inflationsziel der Notenbank erneut eine expansivere Ausrichtung der Geldpolitik in Tokio. Diese Nachricht sei ebenfalls keine Überraschung. ...

