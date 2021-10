LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UMG nach Zahlen zum dritten Jahresviertel von 23 auf 24 Euro angehoben. Die Einstufung aber wurde auf "Underweight" belassen. Der erste Quartalsbericht des von dem im September frisch an die Börse gebrachten Musikanbieters sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe jedoch einige Risiken für die Investmentstory. So könnte etwas mehr Geld an Künstler fließe, zudem könnten neue Wettbewerber auf den Plan treten./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 22:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2021 / 04:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0015000IY2

