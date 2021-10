Köln (ots) -Die Mitgliederversammlung der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." hat bei ihrer heutigen Sitzung Stephan Schäfer, Co-CEO RTL Deutschland und CEO Gruner + Jahr, einstimmig zum Vorstandsvorsitzenden gewählt. "Ich freue mich sehr über diese neue Aufgabe. Für mich ist es absolut selbstverständlich, dass sich RTL seiner sozialen Verantwortung bewusst ist und sich für die Schwächsten unserer Gesellschaft einsetzt", sagt Stephan Schäfer, der sich bereits als Mitglied der Mitgliederversammlung für die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." engagiert hat. "Die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen, die sich seit nunmehr 26 Jahren mit großartigem Einsatz innerhalb der Stiftung engagieren und den RTL-Spendenmarathon realisieren, ist das Herzstück unseres sozialen Engagements. Ich bin stolz, neuer Vorsitzender der Stiftung zu sein und garantiere mit meinem Team: Jeder gespendete Cent kommt auch künftig bei bedürftigen Kindern und Jugendlichen an. RTL Deutschland unterstützt die Arbeit der Stiftung mit voller Kraft."Rekordsumme im Jubiläumsjahr2020 konnte die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." mit dem Spendenergebnis u.a. aus dem 25. RTL-Spendenmarathon wieder vielen großen und kleinen Kindern helfen. Eine Auswahl dieser Projekte, sowie eine detaillierte Übersicht, mit welchen Summen welche Projekte gefördert wurden, sind im aktuellen Jahresbericht der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." nachzulesen. Den Jahresbericht 2020 finden Sie hier (https://wirhelfenkindern.rtl.de/informieren/ueber-die-stiftung).Der 26. RTL-Spendenmarathon am 18./19. November 2021 goes GreenMehr als ein Vierteljahrhundert und damit ein echtes Stück Fernsehgeschichte: zum 26. Mal startet Wolfram Kons am 18. November 2021 live um 18.00 Uhr den RTL-Spendenmarathon. Die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen wird erstmals als klimaneutrale Produktion umgesetzt und ist der jährliche Höhepunkt und die wichtigste Spendenaktion von "RTL - Wir helfen Kindern". Für einen Tag stellt RTL sein Programm um, damit über 24 Stunden für Not leidende Kinder gesammelt werden kann. Einmal pro Stunde wird live aus dem Spendenstudio gesendet: Von dort ruft Wolfram Kons die Zuschauer:innen auf zu helfen, begrüßt Prominente an den Spendentelefonen und befragt die Patinnen und Paten zu ihren bewegenden Erfahrungen bei ihrem Besuchen in den Hilfsprojekten. In diesem Jahr unterstützen live im Studio prominente Projektpat:innen wie Sarah Engels, Dagmar Wöhrl, Wotan Wilke Möhring, Max Giesinger, Maik Meuser und Jan Hofer die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen. Und natürlich lässt es sich auch Ausdauersportler Joey Kelly nicht nehmen, wieder einen neuen, verrückten Rund-um-die-Uhr-Weltrekord aufzustellen.Die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.": Mehr als 207 Millionen Euro seit 1996Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird das ganze Jahr gesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung, die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." entstehen, trägt die RTL. So kann die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." garantieren, dass jeder Cent der Spendengelder ohne Abzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafür stehen die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." und der RTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr das begehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 207 Millionen Euro gesammelt werden. Die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." förderte damit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zahllosen Kindern in Deutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden.Mehr Infos unter:www.rtlwirhelfenkindern.dePressekontakt:"RTL - Wir helfen Kindern"Maren MossigTel. 0221 78870305mossig@diepressetanten.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5058590