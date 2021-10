Augsburg (ots) -Die internationale Leitmesse für Schleiftechnik GrindTec findet vom 15. bis 18. März 2022 in der Messe Augsburg statt und ist das lang ersehnte Highlight der Branche. Eine aktuelle Besucherbefragung hat ergeben, dass 75% der Besucher früherer Veranstaltungen auch die GrindTec 2022 besuchen wollen, 25% der Befragten waren zu diesem Zeitpunkt noch unentschlossen. Knapp die Hälfte (45%) gab an, keine andere Messe mit dieser Thematik zu besuchen.Die Stimmung bei den befragten Unternehmen ist positiv: Knapp 60% beurteilten die konjunkturelle Situation des eigenen Unternehmens als "sehr gut" oder "gut", weitere 32% schätzen sie als "befriedigend" ein. Besonders beliebt sind die Themen "Schleifmaschinen und Ersatzteile" (74%), Werkzeugschleifen (62%) und die allgemeine Schleiftechnik (57%).19.200 hoch qualifizierte Schleiftechnikexperten wurden bei der letzten GrindTec 2018 registriert. Von ihnen verfügen 27% über die alleinige Entscheidungskompetenz, über 50 % entscheiden mit oder sind beratend tätig. Diese hohe Fachkompetenz der Besucher zeichnet die GrindTec im Vergleich zu anderen Branchenveranstaltungen aus.Die bekannten und bewährten Themenfelder GrindTec FORUM und GrindTec CAMPUS erhalten Zuwachs. So bildet die GrindTec FACTORY künftig das Thema Automation 4.0 ab. Junge Unternehmen erhalten bei GrindTec STARTUPS die Gelegenheit, sich der Fachwelt vorzustellen. Fortgesetzt wird die Kooperation mit der DeburringEXPO, der führenden Fachmesse in Europa für Entgrattechnologien und Präzisionsoberflächen.Seit der letzten GrindTec 2018 hat sich in der "GrindCity Augsburg" viel getan. Die Hallenkapazität der Messe Augsburg ist deutlich erweitert und die Augsburger Hotellerie hat mehr Betten. Darüber hinaus wurden weitere Shuttlebus-Linien, z.B. zum Flughafen München eingerichtet.Aktuell wird die GrindTec 2022 (Dienstag, 15. bis Freitag, 18. März) vorbereitet, aber auch der Termin für die Folgeveranstaltung steht fest: Die GrindTec 2024 findet vom 12. bis 15. März 2024 statt.Pressekontakt:Leiter Bereich KommunikationWinfried ForsterTel. +49 (0)821 5 89 82 143E-mail: winfried.forster@afag.dewww.grindtec.deOriginal-Content von: AFAG Messen und Ausstellungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44273/5058587