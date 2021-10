Lieber Börsianer, warum sind Sie eigentlich an der Börse aktiv? Was ist Ihre Motivation? Bei mir ist die Situation zunächst einfach: Ich bin Geschäftsführer eines Unternehmens und erstelle und betreue Depots für Dritte. Außerdem schreibe ich über meine Arbeit in verschiedenen Publikationen. Dafür werde ich bezahlt, davon lebe ich. Nun ist die selbständige Existenz nie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...