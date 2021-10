ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Samuel Perry erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Annahmen für den operativen Gewinn 2021 bis 2023 um durchschnittlich sieben Prozent. An seiner Empfehlung und dem Kursziel hielt er fest. Bei dem Chemiekonzern liege das Überraschungspotenzial bei den Ergebnissen wohl noch immer auf der Oberseite./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 20:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2021 / 04:02 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

BASF-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de