Vaduz (ots) -Am 27. und 28. Oktober 2021 weilte Aussenministerin Dominique Hasler für einen Antrittsbesuch beim Heiligen Stuhl und für ein Arbeitsgespräch beim Aussenministerium Italiens in Rom.Liechtenstein und der Heilige Stuhl blicken auf langjährige und gute Beziehungen zurück. Seit Jahrzehnten bestehen diplomatische Beziehungen zwischen Liechtenstein und dem Heiligen Stuhl. Liechtenstein gehört mit weiteren über 180 Staaten zu den akkreditierten Botschaften beim Heiligen Stuhl, welcher weltweit als einer der weltweit bestvernetzten Institutionen gilt.Im Rahmen ihres Antrittsbesuches konnte sich Aussenministerin Dominique Hasler mit Erzbischof Paul Richard Gallagher über die Wichtigkeit der aussenpolitischen Zusammenarbeit austauschen und die bestehenden Verbindungen weiter festigen. Erzbischof Paul Richard Gallagher übt seit 2014 die Funktion des Sekretärs für die Beziehungen mit den Staaten im Vatikanischen Staatssekretariat aus. In dieser Funktion gilt er als Vatikanischer Aussenminister.Beim Treffen mit Kardinal Michael Czerny, dem Untersekretär für die Abteilung Migranten und Flüchtlinge beim Heiligen Stuhl, konnte sich die Aussenministerin über den internationalen humanitären Aktivitäten der Kirche informieren.Beim Austausch mit einem hochrangigen Vertreter des Aussenministeriums, Benedetto Della Vedova, wurden die Themenpunkte gemeinsames Engagement im multilateralen Bereich, der Vorsitz des Europarates sowie das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Italien und Liechtenstein erläutert. Italien wird den Vorsitz des Europarats in Kürze übernehmen und hat Unterstützung für Liechtensteins Vorsitz signalisiert.Zum Auftakt ihres Besuches wurde der Aussenministerin die grosse Ehre zuteil in einer Generalaudienz dem Heiligen Vater, Papst Franziskus persönlich zu begegnen. Die Aussenministerin ist überzeugt, dass eine solide Zusammenarbeit mit dem Heiligen Stuhl eine wichtige Säule für Stabilität und Frieden ist.