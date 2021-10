Der ehemalige Bundesaußenminister und Vizekanzler Joschka Fischer nahm seine Zuhörer beim DKM Forum hybrid mit auf einen Ausflug vorbei an großen aktuellen Themenfeldern mit Blick in die Zukunft: dem Klimawandel und seinen Folgen, der Regierungsbildung in Deutschland und einem erfolgreichen Europa. Mit dem Vortrag des ehemaligen Bundesaußenministers und Vizekanzlers Joschka Fischer startete das Speaker's-Corner-Programm am zweiten Tag des DKM Forum hybrid 2021. Bei der Begrüßung betonte Fischer, ...

