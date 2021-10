Mainz (ots) -UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt, Bistumssitz, Standort dreier Hochschulen, am rechten Ufer des Flusses Innerste gelegen und deshalb gelegentlich mit Fragen des Hochwasserschutzes konfrontiert: Das niedersächsische Hildesheim, 30 Kilometer südöstlich von Hannover, ist voller Geschichte und Geschichten. Beste Voraussetzungen für das Bürgerprojekt "ZDF in Hildesheim". Ab Montag, 1. November 2021, erkunden Reporter Fabian Köhler und Kameramann Alexander Alfes vier Wochen lang die Stadt an der Grenze von Innerstebergland und Hildesheimer Börde, nehmen am Stadtleben teil und berichten darüber."ZDF in Hildesheim" zeigt, was die Menschen in der 100.000-Einwohner-Stadt umtreibt, welche Themen ihnen am Herzen liegen und was das ostfälische Dialektgebiet der niederdeutschen Sprache darüber hinaus prägt. Das ZDF-Team erstellt informative Beiträge für aktuelle Sendungen wie "drehscheibe", "Volle Kanne - Service täglich", "Länderspiegel", "ZDF-Morgenmagazin", "ZDF-Mittagsmagazin" sowie für die Ausgaben der "heute"-Familie und für das Online-Nachrichtenangebot ZDFheute. Themenanregungen für die Berichterstattung aus Hildesheim können per E-Mail an zdfin@zdf.de mitgeteilt werden."ZDF in Hildesheim" ist die 18. Auflage des ZDF-Bürgerprojekts. Zuletzt war ein ZDF-Team im August/September 2021 für vier Wochen in Frankfurt (Oder). Zuvor waren ZDF-Teams bereits jeweils einen Monat kontinuierlich in Naumburg (Juni/Juli 2021), in der Rureifel (Mai/Juni 2021), in Homburg (Oktober 2020), in Hamburg-Finkenwerder (August/September 2020), in Rüdesheim (Juli 2020), in Kulmbach (Mai 2020), in Husum (März/April 2020), in Greifswald (Januar/Februar 2020), in Kaiserslautern (November/Dezember 2019), in Altenburg (September/Oktober 2019), in Wilhelmshaven (April/Mai 2019), in Weißwasser (März/April 2019), in Stendal (Februar/März 2019), in Bottrop (November/Dezember 2018), in Mannheim (September/Oktober 2018) und in Cottbus (Mai/Juni 2018) präsent.Fabian Köhler, Jahrgang 1980, arbeitet seit 2015 als Reporter und Redakteur im Landesstudio Niedersachsen in Hannover. Seit 2010 für das ZDF im Einsatz, war der studierte Politik- und Sportwissenschaftler zuvor unter anderem als Redakteur im Landesstudio Sachsen-Anhalt tätig.Alexander Alfes, Jahrgang 1975, ist Kameramann und Cutter im ZDF-Landesstudio Niedersachsen. Auslandseinsätze hatte er unter anderem in Afghanistan, Pakistan, Haiti, zudem war er von 2011 bis 2012 im ZDF-Studio in Tokio und von 2015 bis 2017 im ZDF-Studio in Johannesburg tätig.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfinPressemappe ZDF in den Bundesländern:https://presseportal.zdf.de/pm/das-zdf-in-den-bundeslaendern-1/ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/heute/zdf-in-102.htmlhttp://heute.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5058718