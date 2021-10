And the winner is … Michael Schröder! Unser Nebenwerte-Experte hat die Wette aus Ausgabe 48/20 gewonnen und mit seinem Tipp zuerst 111 Prozent schafft. Sein Favorit IBU-tec erreichte die magische Zahl nach gerade einmal 15 Tagen, wobei ihm die 2025er-Prognose des Chemikalienherstellers zu Hilfe kam. Und er hatte Glück, dass Alfred Maydorns Tipp, der Lithiumkonzern Millennial Lithium, nach 100 Prozent Kursgewinn innerhalb einer Woche erst einmal konsolidierte.Insgesamt vier der sieben Empfehlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...