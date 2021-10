Der scheidende Vorstandschef Steve Angel trimmt den weltgrößten Industriegase-Konzern Linde weiter auf Rendite. Das amerikanisch-deutsche Unternehmen schraubte am Donnerstag zum dritten Mal in diesem Jahr die Gewinnprognose nach oben: Nun stellt Linde ein bereinigtes Nettoergebnis von 10,52 bis 10,62 Dollar je Aktie in Aussicht.

