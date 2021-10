Wien (www.fondscheck.de) - Die irische Verwaltungsgesellschaft Waystone hat gemeinsam mit dem Hedgefonds-Spezialisten Invenomic Capital Management aus Boston den Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund (ISIN IE00BKFVYG13/ WKN nicht bekannt) aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Fonds sei am 16. September mit einem verwalteten Vermögen von 35 Millionen US-Dollar auf der Montlake-Plattform lanciert worden, teile der Anbieter mit, der in Deutschland und Österreich von dem langjährigen Vertriebsprofi Kai Volkmann vertreten werde. Das Volumen solle "schnell auf 100 Millionen Dollar" wachsen, so der Plan. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...