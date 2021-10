DJ Lagarde: Zinserhöhung nicht so schnell wie von Märkten erwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde nicht so schnell anheben, wie dies gegenwärtig an den Finanzmärkten eingepreist ist. Die Voraussetzungen für einen Zinsanstieg dürften nicht in dem von den Märkten erwarteten Zeitrahmen vorliegen, sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung.

Zugleich räumte Lagarde jedoch ein, dass der unerwartet starke Anstieg der Inflation das wichtigste Thema der Ratssitzung gewesen sei. "Wir haben tatsächlich über Inflation, Inflation, Inflation gesprochen", sagte sie. Allerdings sei man nach einer gründlichen Analyse weiterhin der Meinung, dass der Inflationsanstieg vorübergehender Natur sei.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2021 09:03 ET (13:03 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.