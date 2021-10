Haiger (ots) -Die Anschaffung eines Pelletofens erfolgte früher meist aus rein wirtschaftlichen Gründen. Ein apartes Äußeres stand dabei eher nicht im Vordergrund. Doch das hat sich geändert. Modernste Technik und ein attraktives Design gehen bei Oranier Hand in Hand. Exemplarisch dafür steht der Carus 2.0. Schlank, rank und zylindrisch rund wurde dieser Dauerbrenner mit dem "German Design Award" ausgezeichnet. Auffallend ist die große Sichtscheibe, die sich in den 1,20 Meter hohen Korpus harmonisch einfügt und den Blick auf das Flammenspiel im Brennraum freigibt. Für die persönliche Note sind unterschiedliche Seitenverkleidungen erhältlich: Ton in Ton aus schwarzem Stahl oder kontrastreich wahlweise aus grauem Speckstein und cremefarbenem Kalkstein.smartCon-App: Bei wohliger Wärme cool entspannenEin technisches Highlight ist die neue smartCon-App von Oranier. Anschalten, Ausschalten, Temperatur auf den Punkt regeln oder Schaltzeiten programmieren - alles mit einem Fingerwisch per Smartphone oder Tablet. Sehr praktisch: Die App-Steuerung kann nicht nur zu Hause, sondern auch jederzeit von unterwegs bedient werden. Damit ist der Ofen schon an und die Wohnung gemütlich warm, wenn man zur Tür reinkommt. Um den Komfort abzurunden, verfügt der Carus über einen extragroßen Brennstoffbehälter, der eine Betriebszeit von bis zu 53 Stunden erlaubt.Holzpellets sind von der CO2-Abgabe befreitDer Carus 2.0, den es auch als wasserführende Variante gibt, ist ein hochwertiges Heizgerät auf Basis erneuerbarer Energie. Eine interessante Investition vor dem Hintergrund steigender Öl- und Gaspreise, sowie der CO2-Abgabe von derzeit 25 Euro pro Tonne auf fossile Brennstoffe. Denn diese treibt die Heizkosten auch in Zukunft weiter in die Höhe. Haushalte werden finanziell belastet und suchen nach geeigneten Alternativen, die von der Preisspirale befreit sind. Schnell fällt die Wahl auf die zukunftsorientierten Holzpellets: Denn dieser Brennstoff ist wirtschaftlich und effizient, nachhaltig und klimaneutral. So wird der Carus seinen Besitzern im Handumdrehen "lieb und wertvoll" - denn das bedeutet sein Name im Lateinischen. Zusätzliche Informationen und Inspirationen unter www.oranier.comPressekontakt:Oranier Heiztechnik GmbHDerya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Straße 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-327Fax: +49 (0)2771 2630-349E-Mail: marketing@oranier.comOriginal-Content von: Oranier Heiztechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80772/5058965