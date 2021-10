Charttechnik, Fundamentalanalyse, KGV und KUV - dem Aktienkauf gehen heutzutage aufwendige Analysen und Recherchen voraus. Doch muss es immer so kompliziert sein? Nein, muss es nicht. Auch Börsenlegende Warren Buffett weiß das: "Du musst kein Raketenwissenschaftler sein. Das Investieren in Aktien ist kein Spiel, bei dem derjenige mit einem IQ von 160 denjenigen mit einem IQ von 130 schlägt." Denn um an der Börse erfolgreich zu sein, braucht es meist nicht mehr als den gesunden Menschenverstand. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...