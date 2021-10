Am Mittwoch hat die deutsche Biotech-Gesellschaft InflaRx vielversprechende Daten zur Substanz Vilobelimab in der Indikation Pyoderma Gangraenosum veröffentlicht. An der Nasdaq ging die Aktie dennoch unverändert aus dem Handel. Am Donnerstag hingegen schnellt die Aktie um über 40 Prozent nach oben. Rückenwind gibt es hierbei von Analystenseite.

Den vollständigen Artikel lesen ...