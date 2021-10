28 % Kursverlust war die Reaktion auf die Akquisition des Konkurrenten AKKA TECH. im Sektor Arbeitsvermittlung. Aktueller Stand: Dem europäischen Arbeitsmarkt fehlt eine Digitalordnung für hochwertige Fachkräfte. In Deutschland allein fehlen über 250.000 Ingenieure neben 1,2 Mio. Fachkräften insgesamt. Dieser Markt ist das neue Arbeitsfeld von ADECCO.Der Umsatz von ADECCO stagnierte in den letzten Jahren um rd. 20 Mrd. CHF. Inklusive der neuen Tochter liegen die Zielgrößen für 2022 bei etwa 23,5 bis 24 Mrd. CHF. Digitale Arbeitsvermittlung in dieser Breite gibt es in Europa nicht.Einziger Konkurrent ist RANDSTAD in den Niederlanden. Illustre Großaktionäre begleiten ADECCO, so auch BLACKROCK, CAPITAL GROUP bzw. UBS neben Silchester.8 Mrd. CHF Marktwert ergibt ein KGV von lediglich 11. Damit ist ADECCO der billigste Arbeitsmarktkoordinator sowohl in Europa als auch in den USA.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 43! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 43:Themen u.a.:++ Keine Regierung kann eine Inflation stoppen++ HENKEL - eine Comeback-Spekulation?++ KNORR-BREMSE kann mehr++ ATOSS mit solidem dritten Quartal++ INTEL - wo liegt die Kaufbasis?++ TSMC mit interessantem Chart++ SNAP - die heißeste WetteIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info