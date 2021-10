GFT Technologies zählt 2021 zu den Highflyern unter den heimischen Nebenwerten. Seit Jahresbeginn steht für die Aktie ein Plus von über 200 Prozent zu Buche. Ein Ende der Rallye ist nicht in Sicht.Der erste Kurs, der im laufenden Jahr für die GFT-Aktie auf Xetra bezahlt wurde, betrug 11,98 Euro. Knapp elf Monate später sind die Investoren bereit, mehr als das Dreifache zu bezahlen. Was zeichnet die Gesellschaft aus?GFT Technologies agiert am Puls der Zeit. Der Fokus auf neue Technologien, die sowohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...