Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den Nasdaq 100 zur Stunde freundlich. Gegenwärtig liegt das Börsenbarometer mit 0,65 Prozent im Plus. An der Börse ist grün derzeit die dominierende Farbe. Der Nasdaq 100 legte leicht um 0,65 Prozent zu. Zuletzt notierte das Kursbarometer bei 15.

Den vollständigen Artikel lesen ...