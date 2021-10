Nichts zu holen gibt es heute für Valneva-Aktionäre. So müssen die Aktien einen Verlust von rund sechs Prozent hinnehmen. Mit diesem Abschlag valutiert der Titel jetzt nur noch bei 44,51 USD. War das der Anfang vom Ende?

Anmerkung der Redaktion: Gehen bei Valneva jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.

Die Technik bleibt trotz dieses Abschlags positiv. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. So reicht ein Plus von nur rund rund zwanzig bis zum 4-Wochen-Hoch. Diese nächste Hürde liegt bei 53,43 USD. Damit ist nun die Frage zu klären, ob sich die Gewitterwolken endgültig verziehen.

Für mutige Anleger bietet Valneva damit jetzt eine Super-Kaufchance. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...