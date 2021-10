Build Your Dreams-Aktionäre müssen heute eine schallende Ohrfeige einstecken. Denn die Aktie verzeichnet ein Minus von rund sieben Prozent. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 37,20 USD. Die Bären haben die Bullen damit gehörig unter Zugzwang gebracht.

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Build Your Dreams-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken.

Trotz der aktuellen Verluste sieht es noch ganz gut aus. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert in Schlagdistanz. Immerhin genügt ein Plus von rund zehn Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Diese absolute Bestmarke liegt bei 40,79 USD. Die Konstellation verspricht also höchst brisant zu werden!

Bullish eingestellte Anleger können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...