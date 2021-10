Halloween-Fans schmücken ihre Wohnungen und Häuser jedes Jahr mit schauriger Dekoration. Smarte Gadgets, Apps und die richtige Technik können dabei einen großen Unterschied ausmachen. So holt ihr euch Halloween 2.0 nach Hause. Traditionelle Halloween-Deko mit smarter Technik aufwerten In einen geschnitzten Kürbis gehören Kerzen? Das ist nicht zuletzt wegen des Brandschutzes problematisch. Klassische Halloween-Deko könnt ihr beispielsweise mit smarten Leuchten aufwerten. Dazu schneidet ihr am besten von unten ein Loch in den Kürbis, so könnt ihr für eine größere Öffnung sorgen, und platziert dann entweder eine ...

