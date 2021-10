E-Auto-Fahrer treibt vor allem eine Frage um: Wo kann ich wann und wie schnell die Batterie aufladen? Langsam zu Hause, etwas schneller am Arbeitsplatz oder in 15 Minuten auf der Autobahn? Fakt ist: Es gibt deutlich zu wenig öffentliche Ladepunkte. Der schnelle Ausbau der Ladeinfrastruktur ist aus Sicht von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) das zentrale Schlüsselelement für die Akzeptanz von E-Autos. "Im Pkw-Sektor gehört die Zukunft den Elektroautos. Ziel des Ausbaus der Ladeinfrastruktur muss sein, dass Elektrofahrzeuge kompromisslos erstfahrzeugfähig werden", sagte er am Donnerstag bei der Vorstellung eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...