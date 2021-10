Die Erdgas- und Energiepreise erreichten bis August ein Allzeithoch in Europa. In der Berichtssaison des dritten Quartals haben sich neben Gazprom (WKN: 903276) die Konzerne Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S), BP (WKN: 850517) und Equinor (WKN: 675213) als klare Profiteure profiliert und dicke Gewinne erwirtschaftet. Große Teile der Welt befinden sich noch immer in einer Misere bei der Beschaffung von Erdgas, Öl und Kohle zur Stromerzeugung. Angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...