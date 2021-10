Der zwischenzeitliche Dip an den Märkten bleibt in der Monatsbetrachtung sogar komplett unsichtbar. Dabei waren wir durch den (Nach-)Kauf des DAX-Shorts vor einer derartigen Bewegung teilweise abgesichert. Ob und wann wir die Absicherung auflösen werden, hängt von der Entwicklung in den kommenden Tagen und Wochen ab. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang zu allen Inhalten Zugang zu allen Musterdepots - Keine Gewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...