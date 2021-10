DGAP-Ad-hoc: adesso SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

adesso SE hebt Ganzjahresprognose für Umsatz und EBITDA auf Basis starker vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal 2021 an



28.10.2021

Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2021 mit einer anhaltend hohen Auslastung im IT-Servicegeschäft und der auf Quartalssicht höchsten Anzahl an Arbeitstagen 2021 hebt adesso die Gesamtjahresprognose 2021 für den Umsatz (bislang: > 600 Mio. EUR) sowie das operative Ergebnis EBITDA (bislang: > 89 Mio. EUR) an. Nach den ersten neun Monaten des Jahres wurde der Umsatz um 29 % auf rund 496 Mio. EUR gesteigert. Das operative Ergebnis EBITDA erreicht nach neun Monaten circa 81 Mio. EUR (vor Sondereffekt: 63,3 Mio. EUR, Vorjahr: 47,1 Mio. EUR) und profitiert im dritten Quartal von einer anhaltend hohen Auslastung und Buchungsintensität im IT-Servicegeschäft sowie der auf Quartalssicht höchsten Anzahl an Arbeitstagen 2021. Die EBITDA-Marge von über 14 % wird anders als im lizenzstärksten Vorjahresvergleichsquartal weitgehend über Dienstleistungen und Professional Services erzielt. Das EBITDA erreicht das Niveau des bisherigen Quartalshöchstwerts (vor Sondereffekten). Auch wenn die pandemiebedingten Risiken für das Geschäft von adesso tendenziell weiter abnehmen, können dämpfende Effekte auf die Auftrags- und Auslastungssituation im Schlussquartal nicht gänzlich ausgeschlossen werden. So konnten im zweiten Halbjahr 2021 bei spürbaren Investitionen im Produktgeschäft bislang noch nicht wie geplant weitere signifikante Lizenzabschlüsse verzeichnet werden. Bei einer weiterhin als gut bewerteten Pipeline bietet das laufende Schlussquartal somit in Abhängigkeit von möglichen Lizenzverkäufen auch Chancen, die Mindestwerte deutlicher zu übertreffen. Auf Basis dieser Einschätzung sowie den bisherigen Erkenntnissen aus der Abschlusserstellung für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres rechnet der Vorstand nun mit einem Umsatz von > 630 Mio. EUR und einem EBITDA von > 95 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2021. Der Mindestwert für die EBITDA-Marge wird in diesem Zuge auf > 14 % angehoben (bislang: > 12 %). Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.adesso-group.de/leistungskennzahlen/ veröffentlicht. Die vollständige Quartalsmitteilung auf Basis finaler Zahlen wird planmäßig am 15. November 2021 veröffentlicht und ebenfalls auf der Website unter www.adesso-group.de abrufbar sein.



Kontakt:

Martin Möllmann

Manager Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

