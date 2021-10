Auch am zweiten Tag wartete das DKM Forum mit einem breit gefächerten Programm auf. In der Speaker's Corner sprach Joschka Fischer über die Zukunft Deutschlands und die Branche diskutierte über die Folgen der Konsolidierung im Maklermarkt. Hier noch einige Bilder aus Dortmund. Auftakt des zweiten Tages mit Joschka Fischer Mit dem Vortrag des ehemaligen Bundesaußenministers und Vizekanzlers Joschka Fischer startete das Speaker's-Corner-Programm am zweiten Tag des DKM Forum hybrid 2021. Bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...