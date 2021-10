(shareribs.com) Luxemburg / New York 28.10.2021 - Die Regierung Luxemburgs hat kürzlich die Legalisierung von Cannabis angekündigt. Bei Cannacord Genuity geht man von einem Marktwachstum in den USA um rund ein Viertel im kommenden Jahr aus. Luxemburg wird künftig den privaten Konsum und Anbau von höchsten vier Cannabispflanzen erlauben. Das kleine Land ist damit der erste Staat in Europa, der sowohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...