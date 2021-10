Tagesausblick für 29.10.: DAX schwächelt. Daimler, MTU Aero Engines und BIP-Zahlen im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Auch heute gab es wieder eine Vielzahl guter Unternehmensergebnisse und Prognoseerhöhungen. Ein Kursfeuerwerk blieb dennoch aus. Wie bereits mehrfach beschrieben, drücken die hohen Inflationsraten und steigenden Renditen am europäischen Anleihemarkt auf die Kauflaune. Hinzu kamen schwache Wirtschaftsdaten aus den USA. So präsentierten sich die europäischen Aktienbarometer heute recht uneinheitlich. EuroStoxx50 und der französische CAC40 verbuchten leichte Gewinne während der DAX leichte Verluste hinnehmen musste. Morgen warten allerdings noch wichtige Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA auf die Investoren.

Die EZB hält an ihrer ultralockeren Geldpolitik. "Ich gehe davon aus, dass PEPP im März enden wird", sagte EZB-Chefin Christine Lagarde auf der anschließenden Pressekonferenz. Die europäischen Staatsanleihen reagierten mit deutlichen Kursverlusten auf die EZB-Entscheidungen. Die Renditen der Staatspapiere legten teils fünf Basispunkte zu. Bei vergleichbaren US-Papieren war nach dem Renditerückgang in den zurückliegenden Tagen hingegen eine Stabilisierung zu beobachten. An den Rohstoffmärkten dominierten die Minuszeichen. Sowohl Edelmetalle wie Gold und Silber als auch Öl verbuchten gegenüber dem Vortag leichte Verluste. Profiteur der heutigen Entwicklung am Anleihemarkt war der Euro/US-Dollar-Kurs. Der erneute Rückgang des Zinsspreads beflügelte den Wechselkurs um rund einen Cent auf 1,167 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Airbus legte nach guten Zahlen deutlich zu. CropEnergies hob das Gewinnziel für 2021 an und beflügelte damit auch die Aktie von Südzucker. Auch Linde präsentierte gute Geschäftszahlen und erhöhte die Prognose für 2021. Dennoch gab das DAX-Papier leicht nach. K+S profitierte von positiven Analystenkommentaren. Stratec zeigte sich nach guten Quartalszahlen optimistisch für das Gesamtjahr und rechnet nun mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 16 statt zuvor zwölf Prozent. Die Aktie reagierte mit einem starken Rebound. VW leidet weiterhin unter den Lieferproblemen bei Halbleitern. So lieferte der Konzern in Q3 rund ein Viertel weniger Autos aus als im Q3 2020. Der Umsatz ging um etwa vier Prozent zurück. So legte die Aktie den Rückwärtsgang ein.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Deutsche Aufsteiger Index, der Solactive Deutscher Maschinenbau. und der UC European Sector Rotation Strategy Index.

In Europa melden morgen unter anderem AirFrance KLM, BNP Paribas, Daimler, Fuchs Petrolub, LafargeHolcim und MTU Aero Engines finale Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal. In den USA stehen die Zahlen von Abbvie und ExxonMobil im Fokus.

Wichtige Termine

Deutschland - BIP Q3, vorläufig

Europa - BIP Euro-Zone Q3, vorläufige erste Schätzung

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Oktober vorläufig

Frankreich - BIP, Q3, erste Schätzung

Frankreich - Konsumausgaben, September

Frankreich - Verbraucherpreise, Oktober vorläufig

USA - Persönliche Einkommen und Konsum, September

USA - Einkaufsmanagerindex Chicago, Oktober

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Oktober endgültig

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.760/15.940/16.020 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.125/15.250/15.425/15.600 Punkte

Der DAX setzte die gestern Nachmittag gestartete kurzfristige Konsolidierung heute fort und verletzte den Aufwärtstrendkanal. Damit droht nun ein Rücksetzer bis zur Unterstützungsmarke bei 15.600 Punkte. Bullen sollten dort eine Stabilisierung abwarten. Oberhalb von 15.760 Punkte könnten neue Kaufimpulse kommen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 05.07.2021- 28.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 29.10.2014- 28.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

