Der amerikanische Wasserstoffspezialist Plug Power ist derzeit so etwas wie die Aktie der Stunde. Der Konzern tütet einen Mega-Deal nach dem nächsten ein und schreibt damit weiter an seiner unglaublichen Erfolgs-Story. Der neueste Coup ist Plug Power mit einer Partnerschaft mit dem französischen Unternehmen Lhyfe gelungen. Die Konzerne wollen in ganz Europa grünen Wasserstoff erzeugen. Bis 2025 sollen es 300 Megawatt sein!

Damit setzt Plug Power seinen Höhenflug der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...