Die Aktie des europäischen Impfstoff-Entwicklers Bavarian Nordic kann am Dienstag an der Börse in Kopenhagen um rund 3,5 Prozent an Wert gewinnen. Der Biotech-Titel nähert sich damit einer wichtigen charttechnischen Widerstandszone. Ein Sprung darüber würde weiteres Kurspotenzial beim AKTIONÄR-Depotwert freisetzen.

