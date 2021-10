DJ PTA-Adhoc: Westag AG: Michael Sindram, Vorstandsvorsitzender der Westag AG, legt sein Amt am 31. Dezember 2021 nieder

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rheda-Wiedenbrück (pta049/28.10.2021/19:30) - Heute hat Herr Sindram den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands der Westag AG zum 31. Dezember 2021 niederlegen wird.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Sindram für seine harte Arbeit und sein Engagement bei der Transformation und wünscht ihm für die Zukunft weiterhin alles Gute.

Der Aufsichtsrat beabsichtigt, so schnell wie möglich einen geeigneten Nachfolger zu bestellen.

Aussender: Westag AG Adresse: Hellweg 15, 33378 Rheda-Wiedenbrück Land: Deutschland Ansprechpartner: Thorsten Wonnemann Tel.: +49 5242 17-1712 E-Mail: IR@westag.de Website: www.westag.de

ISIN(s): DE0007775207 (Aktie), DE0007775231 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

