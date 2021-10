Die New Yorker Börsen haben nach den Vortagesverlusten wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Für die Nasdaq-Indizes bedeuteten die Kursgewinne am Donnerstag erneute Rekorde, bei den anderen Kursbarometern wie dem Dow Jones Industrial reichte es aber nicht ganz für höhere Bestmarken. Der Leitindex rückte am Ende 0,7 Prozent auf 35.730,48 Punkte vor. Sein jüngstes Rekordhoch liegt bei knapp 35.893 Zählern.Der marktbreite S&P 500 stieg um ein Prozent auf 4.596,40 Zähler. Der technologielastige Nasdaq ...

