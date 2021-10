Kostenlose "Lernlizenz"-Software und -Ressourcen für Studierende und Lehrkräfte

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, kündigte heute die weltweite Ausweitung des Bentley Education-Programms an, das allen berechtigten Schülern, Studierenden und Lehrkräften von der Sekundarstufe bis zur Hochschule über das Bentley Education-Portal uneingeschränkten Zugang zu Lernlizenzen für über 60 beliebte Bentley-Anwendungen bietet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211028006199/de/

Das Bentley Education-Programm hilft Studierenden bei der Entwicklung digitaler Fähigkeiten, die für den Aufbau einer qualifizierten Talentpipeline zur Unterstützung des Wachstums und der Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur weltweit unerlässlich sind. (Photo: Business Wire)

Nach der ersten Ankündigung der Einführung von Bentley Education am 3. Mai 2021 in den Pilotländern Australien, Großbritannien, Singapur, Litauen und Irland stößt das Programm auf große Resonanz: Mehr als 500.000 Schüler, Studierende und Lehrkräfte in vielen Ländern haben das Bentley Education-Portal besucht. Mit der globalen Ausweitung steht das Bentley Education-Programm nun allen Schülern, Studierenden und Lehrkräften des mittleren und höheren Bildungsbereichs, Berufsschulen, Fachhochschulen und Universitäten weltweit zur Verfügung, um Bentley-Anwendungen in ihren Klassenzimmern, Labors und zu Hause einzusetzen.

Vinayak Trivedi, Vizepräsident von Bentley Education, sagte: "Mit dem globalen Fokus auf die Verbesserung der Infrastruktur für Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit wird der Bedarf an talentierten Personen steigen. Sie werden nun über die Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen, um in die Arbeitswelt einzusteigen und an anspruchsvolleren Projekten und digitalen Arbeitsabläufen mitzuarbeiten. Indem wir Studierenden, Lehrkräften und Universitäten auf der ganzen Welt die passende Software und Ressourcen zur Verfügung stellen, um diese Chance zu nutzen, ergänzen wir das Bildungssystem, um die benötigten Talente anzuziehen und zu fördern."

Mit einer Mischung aus Lerninhalten, die für Studierende erstellt wurden, bietet das Bentley Education-Portal Zugang zu umfassenden Schulungsressourcen und projektbasierten Lerninhalten, die in Zusammenarbeit mit großen Universitäten und Industriepartnern gepflegt werden. Durch die Registrierung auf dem Bentley Education-Portal für den Zugriff auf Lernlizenzen erhalten Studierende und Lehrkräfte auch Zugang zu zusätzlichen Ressourcen wie Einblicke von Branchenexperten, Erfahrungsberichte von aktuellen Studierenden und Updates zu den neuesten und aktuellen Branchentrends und das alles in ihrem eigenen Tempo und in einer unterhaltsamen Lernumgebung.

Katriona Lord-Levins, Chief Success Officer bei Bentley Systems, sagte: "Studierende bevorzugen heute die Möglichkeit, in ihrem eigenen Tempo zu lernen und zu erforschen, was sie inspiriert. Das Bentley Education-Programm bietet genau das eine Gemeinschaft von Lernenden, Lehrenden und Infrastrukturexperten aus der Praxis, die Studierende dabei unterstützt, die Möglichkeiten zu entdecken und um potenziell lohnende Karrieren in der Förderung der Infrastruktur durch Fortschritte in der Digitalisierung anzustoßen."

Weitere Informationen über das Bentley Education-Programm, einschließlich der Anmeldung von Studierenden und Bildungseinrichtungen, finden Sie unter https://education.bentley.com.

Informationen zu Bentley Education

Das Bentley Education-Programm fördert die Entwicklung zukünftiger Infrastrukturexperten für Karrieren in den Bereichen Ingenieurwesen, Planung und Architektur. Studierenden und Lehrkräften stehen über das neue Bentley Education-Portal kostenlose Lernlizenzen für beliebte Bentley-Anwendungen zur Verfügung. Das Programm zielt darauf ab, erstklassige Talente durch die Nutzung von Bentley-Engineering-Softwareanwendungen und bewährte Lernmethoden zu fördern, um Herausforderungen wie die Verbesserung der Lebensqualität für alle Menschen zu meistern und auf globaler Ebene etwas zu bewirken. Das Bentley Education-Programm wird Studierenden außerdem dabei helfen, digitale Fähigkeiten zu entwickeln, die für eine qualifizierte Talentpipeline zur Unterstützung des Wachstums und der Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur weltweit entscheidend sind.

Informationen zu Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software. Wir bieten innovative Software an, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen und damit sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu unterstützen. Unsere branchenführenden Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen jeder Größe für die Planung, den Bau und den Betrieb von Straßen und Brücken, Schienen- und Verkehrswegen, Wasser und Abwasser, öffentlichen Bauwerken und Versorgungseinrichtungen, Gebäuden und Campussen, Bergbau und Industrieanlagen eingesetzt. Unser Angebot umfasst MicroStation-basierte Anwendungen für die Modellierung und Simulation, ProjectWise für die Projektabwicklung, AssetWise für die Anlagen- und Netzwerkleistung, das führende Softwareportfolio für Geowissenschaften von Seequent und die iTwin-Plattform für digitale Zwillinge der Infrastruktur. Bentley Systems beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet in 172 Ländern einen Jahresumsatz von mehr als 800 Millionen US-Dollar.

www.bentley.com/de

2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, das Bentley-Logo, das Bentley Education-Logo, AssetWise, Bentley Education, iTwin, MicroStation, ProjectWise und Seequent sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems, Incorporated oder einer ihrer direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211028006199/de/

Contacts:

Christine Byrne

+1 203 805 0432

Christine.Byrne@bentley.com

Folgen Sie uns auf Twitter:

@BentleyGermany