DJ Apple warnt nach schwachem Quartalsumsatz vor Lieferverzögerungen

Von Tim Higgins und Emily Bary

SAN FRANCISCO (Dow Jones)--Apple hat im vierten Geschäftsquartal bei etwas geringer als erwarteten iPhone-Verkäufen die Umsatzprognosen des Marktes verfehlt. Für die kommenden Monate warnte der US-Konzern zudem vor größeren Herausforderungen wegen Unterbrechungen in der Lieferkette. Im nachbörslichen US-Handel sackt die Apple-Aktie um 4,5 Prozent ab.

"Wir gehen davon aus, dass wir im Dezemberquartal einen neuen Umsatzrekord aufstellen werden", sagte Apple-Finanzvorstand Luca Maestri in einem Interview. "Aber wir gehen auch davon aus, dass die Lieferengpässe größer sein werden" als im abgelaufenen Quartal. In den drei Monaten per Ende September belasteten die Engpässe den Umsatz mit 6 Milliarden Dollar. "Wir erwarten, dass die meisten unserer Produktkategorien im Dezemberquartal eingeschränkt sein werden", ergänzte Maestri.

Apple verbuchte im Dreimonatszeitraum einen Nettogewinn von 20,6 Milliarden US-Dollar nach 12,67 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug, wie von Analysten erwartet, 1,24 Dollar. Der Umsatz legte den weiteren Angaben zufolge um 29 Prozent auf 83,4 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten mit 85,1 Milliarden gerechnet. Es ist das erste Mal seit Ende 2018, dass Apple die Umsatzerwartungen des Marktes verfehlt hat. Bezogen auf das gesamte Geschäftsjahr 2020/21 erzielte Apple einen Gewinn von annähernd 100 Milliarden Dollar, ein Rekord.

Mit iPhones erlöste Apple 38,9 Milliarden nach 26,4 Milliarden Dollar. Die Analystenprognose lag mit 41,2 Milliarden deutlich höher. Das neue iPhone 13, das Mitte September vorgestellt wurde, floss nur zu einem geringen Teil in die Zahlen des dritten Quartals ein. Dessen Erfolg wird sich erst im laufenden Weihnachstquartal zeigen.

