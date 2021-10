Wuhan, China (ots/PRNewswire) -Die TN430/TN450-Thermo-Handferngläser der Norma-Serie von Guide Sensmart mit genauer Reichweite bis zu 600 Metern.Bekanntermaßen ist es für Tiere leicht, sich bei Dunkelheit vor den Menschen zu verstecken. Die Infrarot-Wärmebildkamera ist daher für Jäger eine unverzichtbare Technologie, um versteckte Ziele in der Dunkelheit zu erkennen.Guide Sensmart hat die tragbaren Wärmebildferngläser der Serie Norma TN, darunter die Modelle TN430 und TN450, auf den Markt gebracht, die speziell für die Jagd und andere Outdoor-Aktivitäten konzipiert sind. Wie herkömmliche Ferngläser kommt die Serie bestehenden Gewohnheiten von Jägern entgegen, indem sie traditionelles Design und moderne Infrarot-Technologie perfekt miteinander kombiniert.Die TN-Serie ist mit einem 400X300@17Mum-Detektor und optionalen 35/50-mm-Objektiven ausgestattet. Sie verfügt auch über einen 1024x768 großen, hochauflösenden OLED-Farbbildschirm und einen einstellbaren Pupillenabstand von 60-70 mm, wodurch die durch Geisterbilder und andere Probleme, die mit herkömmlichen Ferngläsern entstehen, vermieden werden. Die TN-Serie macht das Langzeitbeobachten von Zielen angenehmer.Alle Tasten der Serie sind für die einfache Bedienung bei Dunkelheit erhöht und haben ein ergonomisches Design für eine angenehme Nutzung. Sie kombinieren Ästhetik und einfache Bedienung.Die TN-Serie wird durch Laser-Entfernungsmessung unterstützt, die bis zu einer Entfernung von 3.000 Metern funktioniert und genaue Messungen bis zu 600 Meter mit einer Genauigkeit von etwa einem Meter ermöglicht. Damit steht sie professionellen Laser-Entfernungsmessern in nichts nach.Die Serie verfügt über eine Anschlussmöglichkeit an ein WLAN-Netz für die Bedienung aus der Ferne und einfaches Teilen. Eine APP ermöglicht das Fotografieren, Aufzeichnen, Teilen sowie weitere Energiefunktionen auf einem Mobiltelefon. Mit verschiedenen integrierten Sensoren, einschließlich GPS-Empfänger, Kompass und Gyroskop, eignet sich das Gadget für eine Vielzahl komplexer Situationen bei der Jagd mit verbesserter Erfahrung.Die Ferngläser der TN-Serie sind in Bezug auf Abbildungseffekt, Beobachtungskomfort und Funktionsfülle sehr konkurrenzfähig und dürften sich bei Outdoor-Fans großer Beliebtheit erfreuen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1671330/TN430TN450.jpgPressekontakt:min li+86-15671815590enquiry@guide-infrared.comOriginal-Content von: Guide Sensmart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133851/5059159