MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich nach Enttäuschung durch US-Techkonzerne

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Uneinheitlich präsentieren sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag. Ein bitterer Beigeschmack wegen schwächer als erwartet ausgefallener Geschäftszahlen der US-Technologiegiganten verdirbt Anlegern den Appetit. Die Quartalsberichte von Amazon und Apple sind mit Enttäuschung aufgenommen worden, Anleger schickten die Aktien nachbörslich steil abwärts. Im übrigen bleibt das Dauerthema Inflation präsent, zumal an den Märkten Ungewissheit über die Reaktion der Notenbanken vorherrscht.

Am Hongkonger Markt setzt sich die jüngste verhaltene Tendenz mit kleinen Verlusten fort. Schwache Ergebniszahlen von Versicherern führen die Werte der Branche nach unten. KGI Securities rechnet mit einem Handel innerhalb der jüngsten Spanne, weil Investoren in Ermangelung an Impulsen an der Seitenlinie verharrten.

In Festandschina tendiert der Leitindex leicht im Plus, zum Teil von Baiju-Werten befördert. Im Fokus steht der Immobilienkonzern Evergande, dessen Aktie in Hongkong nachgibt, obwohl er eine weitere überfällige Zahlung geleistet hat. Laut IG könnte dies etwas Vertrauen zurückbringen und Zeit erkaufen für die nötige Restrukturierung, die in Form von Anlage-Verkäufen erfolgen könnte.

Panasonic schwach - Sony fest

Zahlen von Berichtsunternehmen stehen in Blick des Tokioter Markts, der 0,3 Prozent zulegt. Viele Unternehmen leiden unter den Kreditkosten und den Kosten für Rohmaterialien. Die Industrieproduktion gab im September gegenüber dem Vormonat deutlich stärker nach als erwartet. Panasonic verlieren 6,2 Prozent, nachdem der Konzern einen Rückgang beim bereinigten Gewinn von 15 Prozent zu verkraften hatte - verursacht teilweise durch Corona und höhere Materialkosten. Sony steigen dagegen um 2 Prozent, nachdem das Unternehmen Umsatz- und Gewinnprognosen erhöht hat. Zudem erwägt der Elektronikkonzern eine Partnerschaft mit der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. beim Bau und Betrieb einer neuen Chipfabrik in Japan.

Der Kospi in Südkorea verliert 0,6 Prozent. Vor allem Biotechnologie-, Internet- und Elektronikwerte ziehen den Index nach unten. Wegen Lieferkettenproblemen war der Fabrikausstoß im September den zweiten Monat in Folge rückläufig. Teilnehmer berichten von Verkäufen vor allem institutioneller und ausländischer Anleger.

In Australien fragen sich Investoren, ob die Zentralbank ihr Ziel einer 0,1-prozentigen Rendite für die Anleihe bis April 2024 verteidigen könne. Die Bank sei in einer schwierigen Lage und das Ziel, die Cash Rate bis 2024 nicht zu erhöhen, erscheine nicht glaubwürdig, heißt es. Am Donnerstag rentierte die Anleihe bei 0,54 Prozent, denn die Unsicherheit rund um die Geldpolitik führt zu einem kräftigen Abverkauf am Anleihemarkt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.356,70 -1,0% +11,7% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.902,11 +0,3% +6,0% 08:00 Kospi (Seoul) 2.990,08 -0,6% +4,1% 08:00 Schanghai-Comp. 3.523,94 +0,2% +1,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.441,42 -0,5% -5,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.225,05 +0,7% +13,2% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.562,61 -0,3% -2,7% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:22 % YTD EUR/USD 1,1675 -0,1% 1,1682 1,1599 -4,4% EUR/JPY 132,69 +0,0% 132,67 131,85 +5,2% EUR/GBP 0,8463 -0,1% 0,8468 0,8434 -5,2% GBP/USD 1,3796 +0,0% 1,3795 1,3752 +0,9% USD/JPY 113,65 +0,1% 113,57 113,67 +10,1% USD/KRW 1.169,34 -0,0% 1.169,85 1.169,27 +7,7% USD/CNY 6,3909 -0,0% 6,3919 6,3967 -2,1% USD/CNH 6,3875 -0,0% 6,3886 6,3942 -1,8% USD/HKD 7,7772 -0,0% 7,7777 7,7775 +0,3% AUD/USD 0,7550 +0,1% 0,7543 0,7518 -2,0% NZD/USD 0,7186 -0,2% 0,7200 0,7180 +0,0% Bitcoin BTC/USD 61.573,76 +1,4% 60.738,51 58.955,26 +112,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,89 82,81 +0,1% 0,08 +75,3% Brent/ICE 84,45 84,32 +0,2% 0,13 +66,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.795,26 1.798,91 -0,2% -3,66 -5,4% Silber (Spot) 23,93 24,13 -0,8% -0,20 -9,3% Platin (Spot) 1.020,18 1.022,73 -0,2% -2,55 -4,7% Kupfer-Future 4,43 4,44 -0,1% -0,01 +25,8% ===

