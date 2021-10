Die französische Großbank hat im dritten Quartal von einem starken Geschäft im Aktienhandel sowie dem heimischen Privat- und Firmenkundengeschäft profitiert. Damit konnte eine überraschende Schwäche in der Anleihen-Sparte ausgeglichen werden. Zudem ging wie schon im zweiten Quartal die Belastung durch Kreditausfälle deutlich zurück. Unter dem Strich führte das zu einem Gewinn von 2,5 Mrd. Euro und damit rund einem Drittel mehr als vor einem Jahr. Die Erträge legten um knapp 5 % auf 11,4 Mrd. Euro zu, womit man alle Erwartungen übertraf. BNP kündigte zudem den Start eines 900 Mio. Euro schweren Aktienrückkaufprogramms in der kommenden Woche an.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



