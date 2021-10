Obwohl der Dollar am gestrigen Donnerstag abgerutscht ist, kann der Goldpreis davon nicht profitieren und weist vor dem Wochenende negative Vorzeichen auf.Wenn man bedenkt, dass am Vortag für Deutschland eine höher als erwartete Inflationsrate (4,5 Prozent p.a.) und für die USA ein schwächer als erwartetes Wirtschaftswachstum (+2,0 Prozent) veröffentlicht wurde, reagierte der Goldpreis darauf eher enttäuschend. Am Vormittag erfahren die Marktakteure nun, wie sich in Europa die Teuerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...