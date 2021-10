The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.10.2021ISIN NameLU0186860234 UNIEXTRA: EUROSTOXX 50 INVESTMENTDE000LB1DWM4 LBBW DL-GM-FLOATER 17/21XS0686701953 NAMIBIA, REPUBLIC 11/21XS1131109537 COVENTRY BLDG 14/21 MTNDE000DG4UCL1 DZ BANK IS.A807DE000HLB4AE9 LB.HESS.THR.CARRARA11A/16XS0273570241 GE CAP.EURO.FUND. 06/21XS1508842256 BK OF EAST ASIA 16/26 FLRXS1508782098 BRIGHT GALAXY INT. 16/21XS1513492188 CDB (HK) 16/21 MTNXS1512736379 BC CRED.SOC.COOP. 16-26US742718EQ89 PROCTER GAMBLE 16/21DE000A0EY614 HESSEN SCHA.08/21 S.0807