Wunder Mobility, der internationale Anbieter von Software und Hardware für neue Mobilitätsdienste, hat sein erstes gemeinsam entwickeltes E-Bike vorgestellt. Das neue Fahrrad, das auf dem Wunder Mobility Summit 2021 vorgestellt wurde, wurde in Zusammenarbeit mit Yadea speziell für den Sharing-Markt entwickelt. Es bietet eine branchenweit einzigartige Reichweite von 120 km, eine Geschwindigkeit von 25 km/h und ist speziell für den europäischen Markt konzipiert.

Wunder Mobility's new e-bike has been designed in partnership with Yadea, specifically for shared use.