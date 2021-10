Hamburg (ots) -Nicht nur durch die Straßen, sondern auch durch die Radiolandschaft Nordrhein-Westfalens bläst ein frischer Wind. Ab heute ist der neue Audio-Anbieter ANTENNE NRW mit "den besten Hits aller Zeiten" auf Sendung. Das neue landesweite Privatradio setzt neben einer Distribution via DAB+ Digitalradiostandard auf einen starken Online-Fokus.Die Hamburger Digitalagentur Nuuk zeichnet sich für die Gestaltung und Entwicklung der Mobile Apps für iOS und Android verantwortlich. Die Apps sind im modernen Splitscreen-Design gestaltet. Im unteren Bereich des Screens sind die Webradio-Inhalte abgebildet. Neben aktuellen Song- und Künstlerinformationen kann per Swipe zwischen unterschiedlichen Channeln gewechselt werden. Im oberen Bereich stellt ANTENNE NRW die jeweils aktuellsten und relevantesten Programmaktionen in den Vordergrund."Wir haben in kürzester Zeit iOS und Android Apps als auch einen Alexa Skill entwickelt, um pünktlich zum Sendestart auf möglichst vielen Plattformen verfügbar zu sein. Als gebürtiger Westfale freut es mich natürlich umso mehr, dass ANTENNE NRW und die ANTENNE BAYERN GROUP uns die Umsetzung anvertraut haben", sagt Projektleiter Martin Sinn.Zusätzlich hat Nuuk einen Amazon Alexa Skill für ANTENNE NRW entwickelt, der ebenfalls zum Sendestart für Hörer zur Verfügung steht. Hierbei liegt der Fokus auf dem Abruf des Hauptprogramms. Schneller Zugriff per Sprachbefehl ist das Hauptaugenmerk, um auch Amazons smarte Geräte abzudecken.Nuuk entwickelt seit 2016 passgenaue Lösungen für Kunden aus der Radiobranche. Gründer Alexander Köhn sieht sich auch für die Zukunft breit aufgestellt: "Als Agentur sehen wir weiterhin steigende Nachfrage nach innovativen Lösungen für Online Audio. Insbesondere die enge Verzahnung der eigenen Digital Plattformen ist gefragt."Die Produkte können über folgende Links heruntergeladen bzw. aktiviert werden:iOS App: https://apps.apple.com/us/app/antenne-nrw/id1586138456Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=nrw.antenne.appAlexa Skill: https://www.amazon.de/ANTENNE-BAYERN-GmbH-Co-KG/dp/B09JVZX69T/Pressekontakt:Martin SinnProjektleitung Nuuk GmbHTel. 040 537 998 703E-Mail ms@nuuk.deRaphael DodererLeiter Marketing und Kommunikation ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KGTel. 089 99 277 203E-Mail raphael.doderer@antenne.deOriginal-Content von: Nuuk GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128998/5059207