Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Nach dem starken Anstieg vom Dienstag ist der DAX auf der Suche nach neuen Impulsgebern. Die könnten heute aus den USA kommen. Die großen Indizes an der Wall Street schlossen deutlich im Plus. Allerdings gab es von Schwergewichten schlechte Nachrichten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Bitcoin, Öl, Amazon, Apple, Royal Dutch Shell, Daimler, Volkswagen, Linde, Home24 Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten.